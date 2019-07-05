В Гомеле будущих машинистов готовят с помощью виртуальных технологий

Современный тренажер появился в центре по подготовке и повышению квалификации кадров Белорусской железной дороги. Техника позволяет смоделировать любую рабочую или внештатную ситуацию на новейших электровозах. Все маршруты соответствуют реальным. Ежегодно в гомельском центре обучаются более 350-ти работников локомотивных бригад.