Трагедия в Гомеле: девушка погибла, пытаясь сделать фото над железнодорожными путями

Трагедия произошла ранним утром воскресенья 21 августа, когда молодежная компания прогуливалась по городу. "Около пяти часов утра 22-летняя нетрезвая девушка захотела сфотографироваться на путепроводе над железнодорожными путями. По технической лестнице она забралась на трубу, не удержалась и упала с высоты более 9 м на бетонную опору", - сообщили в СК.