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Трагедия в Гомеле: девушка погибла, пытаясь сделать фото над железнодорожными путями

Трагедия в Гомеле: девушка погибла, пытаясь сделать фото над железнодорожными путями

В Гомеле девушка погибла, делая селфи. Проводится проверка, сообщили БелТА в Следственном комитете.

Трагедия произошла ранним утром воскресенья 21 августа, когда молодежная компания прогуливалась по городу. "Около пяти часов утра 22-летняя нетрезвая девушка захотела сфотографироваться на путепроводе над железнодорожными путями. По технической лестнице она забралась на трубу, не удержалась и упала с высоты более 9 м на бетонную опору", - сообщили в СК.

Девушка скончалась до приезда скорой помощи от полученных травм. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи Гомельского городского отдела Следственного комитета.

Фото: СК

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