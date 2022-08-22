3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Трагедия в Гомеле: девушка погибла, пытаясь сделать фото над железнодорожными путями
В Гомеле девушка погибла, делая селфи. Проводится проверка, сообщили БелТА в Следственном комитете.
Трагедия произошла ранним утром воскресенья 21 августа, когда молодежная компания прогуливалась по городу. "Около пяти часов утра 22-летняя нетрезвая девушка захотела сфотографироваться на путепроводе над железнодорожными путями. По технической лестнице она забралась на трубу, не удержалась и упала с высоты более 9 м на бетонную опору", - сообщили в СК.
Девушка скончалась до приезда скорой помощи от полученных травм. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи Гомельского городского отдела Следственного комитета.
Фото: СК
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов