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В Гомеле художники-дизайнеры пишут портрет Героя Советского Союза Емельяна Барыкина

Двухсотметровое граффити как современный способ отразить историю Победы в облике городов. В Гомеле на самой длинной улице художники-дизайнеры пишут портрет знаменитого партизана Беларуси, Героя Советского Союза Емельяна Барыкина. Кстати, именно в его честь названа и сама улица, на которой получит прописку живописное полотно. За творческим процессом наблюдала Анна Ковалева (видео).

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