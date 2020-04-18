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В Гомеле художники-дизайнеры пишут портрет Героя Советского Союза Емельяна Барыкина
Двухсотметровое граффити как современный способ отразить историю Победы в облике городов. В Гомеле на самой длинной улице художники-дизайнеры пишут портрет знаменитого партизана Беларуси, Героя Советского Союза Емельяна Барыкина. Кстати, именно в его честь названа и сама улица, на которой получит прописку живописное полотно. За творческим процессом наблюдала Анна Ковалева (видео).
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