В Гомеле художники-дизайнеры пишут портрет Героя Советского Союза Емельяна Барыкина

Двухсотметровое граффити как современный способ отразить историю Победы в облике городов. В Гомеле на самой длинной улице художники-дизайнеры пишут портрет знаменитого партизана Беларуси, Героя Советского Союза Емельяна Барыкина. Кстати, именно в его честь названа и сама улица, на которой получит прописку живописное полотно. За творческим процессом наблюдала Анна Ковалева (видео).