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В Гомеле кульминационной точкой празднования 3 Июля стала площадь Государственного флага

Здесь практически весь день звучала живая классическая и современная музыка. Исполнение белорусского гимна проходило под залпы фейерверка. Феерия длилась около десяти минут.

Свидетелями фейерверка стали тысячи людей. В полумиллионном Гомеле работали десятки развлекательных и концертных площадок. Праздничный марафон длился более пятнадцати часов.

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