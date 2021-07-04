В Гомеле кульминационной точкой празднования 3 Июля стала площадь Государственного флага

Здесь практически весь день звучала живая классическая и современная музыка. Исполнение белорусского гимна проходило под залпы фейерверка. Феерия длилась около десяти минут.



Свидетелями фейерверка стали тысячи людей. В полумиллионном Гомеле работали десятки развлекательных и концертных площадок. Праздничный марафон длился более пятнадцати часов.