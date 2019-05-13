В Гомеле ливень превратил дороги в настоящие реки

В Беларуси ливень накануне затопил Гомель. Дороги превратились в реки. На некоторых улицах было парализовано движение, образовались заторы. На сегодня синоптики по стране прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется местами до 23 градусов.