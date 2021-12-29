Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

В Гомеле лучшим сотрудникам МВД вручили госнаграды

В Гомеле получили госнаграды лучшие сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск. В торжественной церемонии участвовало руководство области и Министерства внутренних дел. Порядок, мир и спокойствие на улицах страны - приоритетная задача органов внутренних дел. Последние два года для них стали особенно напряженными, поэтому церемония стала очередным поводом сказать спасибо за нелегкий труд.

Они отдали лучшие профессиональные качества, чтобы в нашей стране был порядок, проводились профилактические мероприятия с населением. С этой задачей они справились.
Юрий Назаренко, первый замминистра внутренних дел Беларуси
Сегодня очень важный день для многих милиционеров - мы удостоены высокой награды. Это высокая оценка нашей деятельности главой государства. Отрадно, что в этом строю - 24 сотрудника Жлобинского РОВД, которые вместе со мной стояли на защите жлобинской земли.
Геннадий Мельник, начальник ОВД Жлобинского райисполкома

Заслуженные награды получили более 160 правоохранителей из всей Гомельской области.