3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
В Гомеле лучшим сотрудникам МВД вручили госнаграды
В Гомеле получили госнаграды лучшие сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск. В торжественной церемонии участвовало руководство области и Министерства внутренних дел. Порядок, мир и спокойствие на улицах страны - приоритетная задача органов внутренних дел. Последние два года для них стали особенно напряженными, поэтому церемония стала очередным поводом сказать спасибо за нелегкий труд.
Они отдали лучшие профессиональные качества, чтобы в нашей стране был порядок, проводились профилактические мероприятия с населением. С этой задачей они справились.
Сегодня очень важный день для многих милиционеров - мы удостоены высокой награды. Это высокая оценка нашей деятельности главой государства. Отрадно, что в этом строю - 24 сотрудника Жлобинского РОВД, которые вместе со мной стояли на защите жлобинской земли.
Заслуженные награды получили более 160 правоохранителей из всей Гомельской области.