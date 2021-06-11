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В Гомеле наградили лучших журналистов региона

Сергей Беспалый, главный редактор редакции газеты "Гомельская правда":

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