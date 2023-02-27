В Гомеле обнаружен труп мужчины

Причина смерти - утопление. Такой вердикт вынесли эксперты мужчине, которого нашли вГомеле на затопленной паводками территории. Его тело было обнаружено у реки Сож. Так как в вещах погибшего были деньги и украшения, не исключался криминальный след. Судебные эксперты установили также, что в крови мужчины было около шести промилле алкоголя.