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В Гомеле обнаружен труп мужчины

Причина смерти - утопление. Такой вердикт вынесли эксперты мужчине, которого нашли вГомеле на затопленной паводками территории. Его тело было обнаружено у реки Сож. Так как в вещах погибшего были деньги и украшения, не исключался криминальный след. Судебные эксперты установили также, что в крови мужчины было около шести промилле алкоголя.

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