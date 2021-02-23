В Гомеле отдали дань уважения защитникам Отечества

Гомель по традиции встретил праздник торжественными митингами на всех центральных памятных площадках. Кульминационное мероприятие прошло у Вечного огня и братского захоронения советских солдат. У мемориала - сотни людей: руководство региона, ветераны, молодые бойцы и жители города. В честь героев страны, отвоевавших победу, - цветы, минута молчания и раскаты оружейных залпов.