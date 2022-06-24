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В Гомеле открылась уникальная выставка "Мы не рабы!"

В Гомеле открылась уникальная выставка "Мы не рабы!", посвященная "остарбайтерам". Этим термином немцы обозначали жителей Восточной Европы, вывезенных в Германию на принудительные работы. Насыщенная экспозиция - результат кропотливого труда ученых и правоохранителей. В ее основе - рассекреченные архивы КГБ, которые явили миру шокирующие подробности о нацистском режиме. Более того, исследование полученных материалов станет поводом для возбуждения новых уголовных дел - отметил прокурор Гомельской области Виктор Морозов.

Я считаю, что есть сегодня основания предъявить претензии тем немецким фирмам, которые использовали принудительный рабский труд наших людей, чтобы донести до мирового сообщества, что на немецких заводах во время Второй мировой войны работали рабы, в том числе белорусы.
Виктор Морозов, прокурор Гомельской области
Немецкая цензура работала очень строго. Во многих документах заштрихованы фрагменты, где люди пытались рассказать правду на Родину. В письмах написано, что здесь, в Германии, все замечательно, все хорошо, но документы свидетельствуют об обратном.
Андрей Сущевич, директор Государственного архива Гомельской области

В Государственном архиве Гомельской области хранится более 30 тысяч документов, связанных с белорусскими "остарбайтерами". Изучение материалов продолжается.

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