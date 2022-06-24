В Гомеле открылась уникальная выставка "Мы не рабы!"

Я считаю, что есть сегодня основания предъявить претензии тем немецким фирмам, которые использовали принудительный рабский труд наших людей, чтобы донести до мирового сообщества, что на немецких заводах во время Второй мировой войны работали рабы, в том числе белорусы.

Виктор Морозов, прокурор Гомельской области

