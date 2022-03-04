В Гомеле открыли здание ОВД администрации Центрального района и наградили лучших сотрудников

Ко Дню милиции в Гомеле открылось новое здание ОВД администрации Центрального района. Для сотрудников правопорядка это настоящий подарок. Теперь все службы отдела располагаются под одной крышей. Здание современное, а главное отвечает всем запросам граждан.



Также в честь профессионального праздника в Гомеле состоялась церемония награждения лучших сотрудников милиции. Правоохранители получили очередные звания, медали "За безупречную службу", нагрудные знаки и письменные благодарности.

