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В Гомеле открыли здание ОВД администрации Центрального района и наградили лучших сотрудников

Ко Дню милиции в Гомеле открылось новое здание ОВД администрации Центрального района. Для сотрудников правопорядка это настоящий подарок. Теперь все службы отдела располагаются под одной крышей. Здание современное, а главное отвечает всем запросам граждан.

Также в честь профессионального праздника в Гомеле состоялась церемония награждения лучших сотрудников милиции. Правоохранители получили очередные звания, медали "За безупречную службу", нагрудные знаки и письменные благодарности.

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