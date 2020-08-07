В Гомеле открылся обновленный 25-метровый бассейн

В Гомеле после масштабной реконструкции открылся 25-метровый бассейн. Спортивный объект -тренировочная площадка СДЮШОР № 7. Здесь готовят спортсменов по пяти направлениям, включая плавание. Возвели бассейн более 40 лет назад. После обследования здания было принято решение о его закрытии и реконструкции. В 2019-м подготовлена проектно-сметная документация и выделены средства из областного бюджета. Стоимость работ - более 1 миллиона рублей на капитальный ремонт здания с заменой плит перекрытия, систем вентиляции и плитки в чаше бассейна. Теперь его максимальная глубина - почти 5 метров. Он рассчитан на шесть дорожек.



После ремонта новый объект будет доступен не только для профессиональных тренировок, но и для посещения жителями города. Бассейн сможет принимать до 500 человек в сутки.



