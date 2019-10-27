В Гомеле по инициативе студентов появился необычный сквер

Бесплатный Wi-Fi и скамейки на солнечных батареях. В Гомеле по инициативе студентов БелГУТа появился необычный сквер. Новая площадка для отдыха находится в зеленой зоне возле Института механики металлополимерных систем имени Белого. Семеро будущих архитекторов заявили о проекте в конкурсе по улучшению городской среды, администрация района идею поддержала. Теперь в технологичном парке установлены поющие лавочки и лавочки на солнечных батареях, от которых можно зарядить любой гаджет. А с наступлением сумерек фонари необычной формы и даже детские качели зажигаются яркими светодиодами. С первого дня работы сквера он стал площадкой массовых концертных выступлений молодежи.