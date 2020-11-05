В Гомеле построят новый корпус больницы скорой помощи

Система здравоохранения Беларуси продолжает активно развиваться. В том числе и инфраструктура. Большая стройка развернулась на территории Гомельской больницы скорой помощи. Там появится новый корпус. Для этого сейчас идет снос нескольких старых строений, а также трех домов частного сектора. Их владельцы уже получили ордера на новое жилье. К слову, Гомельская больница - уникальное учреждение. История началась еще в 1903 году с открытия земской больницы, здание которой сохранилось до наших дней. Со временем клинический комплекс требовал обновления, прирастал новыми корпусами. В 1970-м возвели еще одно здание, а через полвека и его площади стало недостаточно. По решению облисполкома, в течение двух лет возведут еще один современный корпус.