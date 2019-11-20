В Гомеле появилась разметка для людей с нарушением зрения

Из своих 39 лет Наталья Солохина не видит 20. Но отчаянью не поддалась. Вышла замуж за зрячего мужчину, 6 лет назад родила дочь Анастасию. Начала заниматься общественной деятельностью, а потом и творческой. Увлеклась танцами и клоунадой. А теперь вот еще одна радость - в городе начали больше внимания уделять проблемам людей с нарушением зрения. До центра инклюзивной культуры, что на Юбилейной, и вот здесь - возле "Светотехники" - устроили удобную инфраструктуру, благодаря которой у незрячих нет риска упасть или заблудиться.



О том, как на этом участке Советской делали тактильные дорожки, ставили поручни - гомельские СМИ рассказывали регулярно. Мнений на этот счет было много, в том числе противоречивых.



Сейчас Гомель находится на втором после Минска месте по созданию безбарьерной среды. Это касается как устройства площадок с тактильными дорожками, остановочных пунктов общественного транспорта, так и удобной инфраструктуры, например, в заведениях общественного питания. И этот путь навстречу тем, кто не видит, еще только начинается.



