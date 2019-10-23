В Гомеле появился Музей истории транспорта

Он рассказывает о становлении пассажирских перевозок в регионе. О сборе экспонатов жителям сообщили год назад. Обладатели раритетов передали в экспозицию и старинные кассовые аппараты, и проездные билеты прошлого столетия и даже форму водителей. Рядом один из первых диспетчерских пультов, штамп-часы и киноустановка. А в фотоархивах музея можно увидеть, как выглядел самый первый в мире автобус.