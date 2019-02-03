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В Гомеле появился новый кинозал с серебряным экраном

Для премьерного показа выбрали российскую киноленту под названием "Семь ужинов". Гомельские зрители увидели картину первыми. Фильм здесь представили еще до официального релиза.

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