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В Гомеле появится крытое футбольное поле

К новому году в Гомельской области на спортивной базе появится новое крытое футбольное поле. Строительные работы еще не завершены, а заявки на проведение международных детских турниров по футболу уже поступают. Подведены инженерные коммуникации, сделан фундамент, уложено искусственное покрытие. Классических стен и крыши не будет. Строители обещают новую технологичную конструкцию с автоматическим контролем температуры и давления. Воплотить проект удастся во многом благодаря спонсорской помощи. Отдачу ждут колоссальную. Планируется открыть новое отделение по футболу и начать серьезную подготовку юных спортсменов. Тренерский штат расширят, а это бонусом и новые рабочие места для города.

Крытое футбольное поле позволит тренировать начинающих спортсменов круглый год. При этом сэкономит деньги на выезд на учебно-тренировочные сборы за пределы Беларуси.

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