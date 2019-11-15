В Гомеле появится крытое футбольное поле

К новому году в Гомельской области на спортивной базе появится новое крытое футбольное поле. Строительные работы еще не завершены, а заявки на проведение международных детских турниров по футболу уже поступают. Подведены инженерные коммуникации, сделан фундамент, уложено искусственное покрытие. Классических стен и крыши не будет. Строители обещают новую технологичную конструкцию с автоматическим контролем температуры и давления. Воплотить проект удастся во многом благодаря спонсорской помощи. Отдачу ждут колоссальную. Планируется открыть новое отделение по футболу и начать серьезную подготовку юных спортсменов. Тренерский штат расширят, а это бонусом и новые рабочие места для города.



