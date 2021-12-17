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В Гомеле появится уже пятая остановка в стиле МЧС
Остановка общественного транспорта в виде пожарной машины. Необычный арт-объект появился в Гомеле. Идея администрации района, городского отдела МЧС и филиала университета гражданской обороны. Новую остановку украшают баннеры с полезной информацией. На монтаж конструкции ушло две недели, работы движутся к завершению.
В Гомеле это пятая остановка в стиле МЧС. Всего в области более 30 подобных мест. Таким образом спасатели привлекают внимание общества к вопросам пожарной безопасности.