В Гомеле поздравили женщин, которые в этом году родили двойняшек

В Гомеле накануне праздника решили поздравить женщин, которые в этом году родили двойняшек. Кстати, это явление довольно редкое и прогнозированию не поддается. В южном регионе такими мамами с начала года стали 56 женщин. Для некоторых рождение двойняшек было не новым опытом. О женщинах, достойных ордена, и статистическом образе матери XXI века - в репортаже Анны Ковалевой.

Когда очередной раз Лилия решила стать мамой, не предполагала, что на свет появятся сразу двое. Ни по ее родовой линии, ни по линии мужа двойня никогда не рождалась. Но, вопреки законам генетики, три месяца назад в семье Московкиных появились Катя и Захар.

Мечта детства сбылась. Сегодня у Лилии - шестеро детей. При этом двойняшек среди них сразу две пары. Старшие Коля и Егор похожи не только с лица. Один стиль в одежде и одно увлечение на двоих: сейчас в качестве подарка ко Дню матери мальчики готовят музыкальный номер.

Через 9 месяцев Лилию представят к государственной награде - ордену Матери. А пока накануне 14 Октября пригласили на торжественное вручение удостоверений о рождении младших детей. В Гомеле таким образом решили отметить женщин, которые в этом году родили двойняшек.

В целом статистика рождаемости двойняшек закономерностей не принимает. Однако за последнее десятилетие отмечаются и пиковые времена. Для Гомельской области таким периодом был 2015.

Кстати, в прошлом году мамами двойняшек стали 1 099 белорусок. А вот тройняшки появились на свет всего у 16 женщин.

Все чаще белоруски становятся мамами после 26. И этот возрастной рубеж все время повышается. Женщины в первую очередь стремятся достичь карьерных успехов и только потом заводят детей.