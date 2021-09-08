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В Гомеле презентовали "Аллею Героев" с QR-кодами

QR-коды на мемориалах Великой Отечественной войны. На Аллее Героев установлена 41 стела. На памятниках - имена героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, судьбы которых были связаны с городом над Сожем. Теперь на всех монументах располагаются таблички с QR-кодами - любой может отсканировать их и получить полную информацию о каждом герое.



Сделано это для того, чтобы современное поколение digital какими-то современными средствами привлечь к очень важной теме – к тому, что нужно, ценить, помнить и гордиться своим наследием.
Юлия Купреева, директор Музея истории города Гомеля



Я считаю, что такие проекты очень нужны для наших студентов, для туристов, для молодежи, так как это очень технологично в век современных информационных технологий. Для студентов, для молодежи это очень удобно, они будут помнить нашу историю, наших героев.
Юлия Спектор, студентка Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины


На воплощение проекта в жизнь ушло несколько месяцев. Все благодаря трудам гомельских музейных работников, историков, программистов и просто неравнодушных людей.


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