В Гомеле презентовали "Аллею Героев" с QR-кодами

Я считаю, что такие проекты очень нужны для наших студентов, для туристов, для молодежи, так как это очень технологично в век современных информационных технологий. Для студентов, для молодежи это очень удобно, они будут помнить нашу историю, наших героев.

Юлия Спектор, студентка Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины