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В Гомеле презентовали "Автобус предсказаний"

В Гомеле презентовали "Автобус предсказаний"

Транспорт оформлен в национальном стиле внутри и снаружи, включает в себя 19 орнаментов. Автор проекта - студентка четвертого курса Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого Маргарита Кравченко.

Элементы национального стиля для пассажиров - возможность узнать что-то большее по этой теме и получить предсказание того, что ждет их в ближайшем будущем.

Планируется, что автобус будет курсировать по разным маршрутам, чтобы гомельчане из разных районов смогли полюбоваться творчеством и получить информацию относительно будущего.

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