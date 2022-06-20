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В Гомеле проходит рейд-акция организованная ГАИ
Мотоциклисты на контроле. ГАИ организовала рейд по улицам Гомеля. Внимание не только соблюдению скоростного режима, исправности байков, но и шуму, который они издают. Норма - до 100 децибелов. Нарушителям спокойствия грозит административная ответственность. Цель акции - напомнить владельцам двухколесного транспорта о правилах общественного порядка. Переоборудовать выхлопные системы мотоциклов с целью усиления звука запрещено.
Помимо начала административного процесса мы еще будем выдавать соответствующие предписания на устранение данного недостатка с определением срока. Если водитель не выполнит данное предписание, он будет нести наказание за невыполнение предписания - ст.24.1 КоАП РБ
С начала года в регионе зарегистрировано 16 ДТП с участием мотоциклистов, два инцидента - с трагическим финалом.
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