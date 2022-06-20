В Гомеле проходит рейд-акция организованная ГАИ

Помимо начала административного процесса мы еще будем выдавать соответствующие предписания на устранение данного недостатка с определением срока. Если водитель не выполнит данное предписание, он будет нести наказание за невыполнение предписания - ст.24.1 КоАП РБ

Владимир Саприко, командир батальона ДПС ГАИ УВД Гомельского облисполкома