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В Гомеле прошел диалог о развитии физической культуры и спорта

В Гомеле продолжает работу диалоговая площадка.Сегодняшнюю встречу посвятили реформированию отрасли физической культуры и спорта. Участие в диалоге приняли около 60 человек: заслуженные тренеры, спортсмены, представители власти, общественных организаций, депутаты и неравнодушные к теме жители региона. В диалоге затронули и спорт высших достижений, и развитие детского спорта. Отдельное внимание - оздоровлению жителей постчернобыльского региона. Часть предложений касалась методов подготовки тренерских кадров и присутствия физкультуры в расписании школьников.

Диалоговые площадки работают по всей стране

Такие площадки работают по всей стране. Лучшие предложения будут вынесены на Всебелорусское народное собрание и станут частью большой концепции развития страны.

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