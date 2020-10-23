В Гомеле прошел диалог о развитии физической культуры и спорта

В Гомеле продолжает работу диалоговая площадка.Сегодняшнюю встречу посвятили реформированию отрасли физической культуры и спорта. Участие в диалоге приняли около 60 человек: заслуженные тренеры, спортсмены, представители власти, общественных организаций, депутаты и неравнодушные к теме жители региона. В диалоге затронули и спорт высших достижений, и развитие детского спорта. Отдельное внимание - оздоровлению жителей постчернобыльского региона. Часть предложений касалась методов подготовки тренерских кадров и присутствия физкультуры в расписании школьников.