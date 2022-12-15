В Гомеле прошел кадетский бал "Возрождая традиции"

160 очаровательных леди и статных кавалеров. На паркет вышли кадеты Гомельского кадетского училища, действующие офицеры, педагоги. Элегантные дамы - в белых, нежно-розовых, серебристых платьях в пол, с кружевами, блестками, пайетками, галантные кавалеры - в парадной форме.

Четвертый новогодний кадетский бал "Возрождая традиции" прошел сегодня в Гомеле во Дворце культуры железнодорожников,сообщает БелТА.

Приветствовал участников торжества начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов. Он обратил внимание: именно с кадетского бала стартует в юго-восточном регионе поздравительный марафон новогодней благотворительной акции "Наши дети". "Вы - ум, честь и совесть нашего подрастающего поколения. Вам в перспективе держать руль на разных уровнях государственного управления, на разных должностях", - сказал начальник главного управления.

Руслан Смирнов напомнил, что акция "Наши дети" продлится по 15 января. И за это время представители органов власти, общественных объединений, предприятий побывают с поздравлениями в детских коллективах - дошкольных учреждениях, домах семейного типа, школах, школах-интернатах, детских больницах, центрах развивающего обучения и реабилитации и др.

Начальник главного управления образования пожелал всем ребятам успехов и достижения поставленных целей. Он вручил кадетам награды - за отличную учебу, успехи в олимпиадном движении, в учебно-исследовательской работе, спорте.

На паркете юноши и девушки под звуки камерного состава симфонического оркестра Гомельских городских оркестров исполнили полонез, вальс, польку. Нововведением этого года стали в программе бала танцы танго и блюз, а также церемония "Посвящение дебютанток", когда выпускницы четвертого курса украсили головы первокурсниц прекрасными диадемами.

Как рассказал директор Гомельского кадетского училища Дмитрий Григоренко, подготовка к балу традиционно длится практически на протяжении всего года, а не только в последние месяцы перед событием. "Хореография входит в сетку расписания кадетского училища. В этом году несколько творческих номеров представляют и наши педагоги", - уточнил он.

"Новогодний бал - это эстетическое воспитание ребят, это и привитие дисциплины, культуры поведения - вежливости, учтивости. Бальный этикет - неотъемлемая часть кадетского образования", - подчеркнул директор.

Для почти выпускницы кадетского училища Вероники Кулешовой нынешний бал уже четвертый. "Готовились серьезно, на протяжении долгих месяцев. Репетировали танцы. Самым сложным оказалось разучивание танго. Он более энергичный, импульсивный. Но он помогает раскрыть участников лучше", - считает девушка. Она добавила, что балы очаровывают ее неповторимой атмосферой.

"Есть ощущение, что переносишься на столетия назад. Думаю, для современной молодежи бал - это хорошая возможность вспомнить историю, показать себя, отдохнуть", - добавил кадет 4-го курса Андрей Дворонин. В числе любимых танцев парня - вальс. "Это танец на все время", - аргументировал он.

Танцевальная пара Арины Кукушкиной и Кирилла Михасева к сегодняшнему событию тоже подошла очень ответственно. "Это последний наш бал в кадетском училище. Поэтому хотелось бы, чтобы он запомнился как яркое событие, чтобы максимально прочувствовать всю атмосферу", - признались ребята.

Участники девяти пар - учащиеся четвертого курса - претендовали на звание короля и королевы бала. После торжественного дефиле, танцев, ответов на вопросы назвали победителей. Ими стали Александра Ворепо и Александр Ветошкин.