В Гомеле прошел молодежный форум "Беларусь - страна мира и согласия"

Что такое парламент, как выбирают депутатов, какие вопросы они решают? Сегодня об этом говорили в Гомельском медицинском колледже. Здесь по инициативе Белорусского фонда мира прошло мероприятие "Беларусь - страна мира и согласия". Его участниками стали 125 студентов Гомельской области. На их вопросы ответили активисты миротворческого движения, представители депутатского корпуса и сферы культуры.



Это уже третье подобное мероприятие Фонда мира. Встречи по повышению электоральной активности молодежи продолжатся.



