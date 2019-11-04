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В Гомеле прошел молодежный форум "Беларусь - страна мира и согласия"
Что такое парламент, как выбирают депутатов, какие вопросы они решают? Сегодня об этом говорили в Гомельском медицинском колледже. Здесь по инициативе Белорусского фонда мира прошло мероприятие "Беларусь - страна мира и согласия". Его участниками стали 125 студентов Гомельской области. На их вопросы ответили активисты миротворческого движения, представители депутатского корпуса и сферы культуры.
Это уже третье подобное мероприятие Фонда мира. Встречи по повышению электоральной активности молодежи продолжатся.
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