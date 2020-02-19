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В Гомеле прошел отборочный тур WorldSkills для сварщиков
Формат WorldSkills предусматривает повторное участие, а возраст претендентов на победу не должен превышать 21 год. В этот раз все дебютанты. Чтобы попасть на региональный этап, необходимо было пройти жесткий отбор в своих учебных заведениях. В некоторых конкурс составил десять и более человек на место. Сами участники говорят, что уверены в своих силах и знаниях.
WorldSkills - международное соревнование. Конкурс объединяет 76 стран. Беларусь в этом сообществе с 2014 года. Чемпионат проходит по шести направлениям. Это строительство, производство, информационные технологии, транспорт, социальные услуги, творческие профессии. Направления делятся на 32 компетенции. Победители региональных этапов в каждой представят Гомельскую в республиканском конкурсе. Планируется, что состав команды будет насчитывать 40-45 человек.
Соревнования среди сварщиков длятся один день. Каждому необходимо выполнить по 4 задания. Далее победитель отправится представлять регион в Минск. Однако готовиться к республиканскому этапу будут и остальные призеры. При хорошем выступлении есть шанс попасть на WorldSkills International в 2021 году.
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