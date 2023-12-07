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В Гомеле прошел региональный отборочный тур на "Славянский базар". Чем удивляли вокалисты?

В Беларуси продолжаются региональные отборы к международным конкурсам песни в рамках "Славянского базара в Витебске". В Гомеле прошли слушания вокалистов из разных уголков области. На сцену вышли 22 участника детского отбора и 11 - взрослого. Вокалисты исполняли два произведения: дети - трек белорусского автора на белорусском языке и композицию по выбору. Взрослые - песню композитора славянской страны и мировой хит. Жюри и исполнители настроены серьезно, ведь впереди участие в престижном международном фестивале.

Все участники достаточно сильные. И несмотря на то что возраст отдельных исполнителей небольшой - всего 8 лет, уже можно сказать, что это начинающие профессионалы. Наша задача - выбрать из многих профессионалов лучших. Конечно, у жюри эта задача всегда сложная. А исполнители настроены серьезно, как мы видим, у них очень хороший материал, много белорусских песен. В нашей стране очень хорошие песни, и конкурсанты очень серьезно подходят к этому конкурсу, потому что окончательный отбор на конкурс песни "Славянский базар в Витебске" - это очень серьезный уровень.
Станислав Шныр, член жюри гомельского регионального отборочного тура конкурса "Славянский базар в Витебске"
Я 8 лет занимаюсь вокалом. Пение - это моя жизнь. Я очень люблю петь, я без этого и дня не проживу. Я хочу стать звездой, чтобы меня весь мир знал.
Арина Шелюто, участница гомельского регионального отборочного тура конкурса "Славянский базар в Витебске"
У меня прекрасный настрой, я очень хочу выйти в полуфинал, у меня просто шикарные эмоции от этого конкурса. Пение - это мое хобби.
Милана Зубец, участница гомельского регионального отборочного тура конкурса "Славянский базар в Витебске"

Лучшие вокалисты среди взрослых и детей представят Гомельскую область в национальном отборе 11 декабря в Минске.

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