В Гомеле прошел региональный отборочный тур на "Славянский базар". Чем удивляли вокалисты?

Все участники достаточно сильные. И несмотря на то что возраст отдельных исполнителей небольшой - всего 8 лет, уже можно сказать, что это начинающие профессионалы. Наша задача - выбрать из многих профессионалов лучших. Конечно, у жюри эта задача всегда сложная. А исполнители настроены серьезно, как мы видим, у них очень хороший материал, много белорусских песен. В нашей стране очень хорошие песни, и конкурсанты очень серьезно подходят к этому конкурсу, потому что окончательный отбор на конкурс песни "Славянский базар в Витебске" - это очень серьезный уровень.

Станислав Шныр, член жюри гомельского регионального отборочного тура конкурса "Славянский базар в Витебске"