В Гомеле проходит туристический слет "Экофорум"

Учащиеся 17 профессионально-технических и средне-специальных учебных заведений приехали на два дня в район речной базы "Бухта капитанов". Соревнования по мини-футболу, волейболу, перетягиванию каната, метанию валенка и конкурс плакатов. Каждая из команд также представит визитную карточку.