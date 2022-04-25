В Гомеле река Сож вышла из берегов - затопило главный городской пляж
Последствия проливных дождей. В Гомеле река Сож вышла на пойму, в результате городской пляж полностью затоплен. Кроме скамеек и теневых зонтиков, пострадали кафе в прибрежной зоне. Уровень воды хоть и высокий (около 4 метров), однако тревогу бить рано. От рыбалки стоит воздержаться.
Взрослые пытаются сейчас, во время нереста, ловить рыбу. Они выходят на луга, запутываются в траве, запутываются в собственных снастях, и может произойти несчастье на воде. Что касается детей, то в тех местах, где раньше им казалось, что там мелко, на сегодняшний день уже приличная глубина, и не всегда ребенок может выбраться.
Весной в Гомеле нередко фиксируются крупные подтопления. Одно из самых масштабных произошло около десяти лет назад. Тогда уровень воды поднялся до пяти метров.