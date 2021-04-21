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В Гомеле рейдовые комиссии профсоюзных инспекторов провели мониторинг цен ряда социально значимых товаров
Мониторинг цен продолжается в Беларуси. В Гомеле рейдовые комиссии парламентариев и профсоюзных инспекторов посетили один из крупнейших рынков города. На рост цен комиссия проверила ряд социально значимых товаров. Всего под контролем 89 позиций. По каждой работают отдельно. Их стоимость сравнили с ценами, которые фиксировали здесь же несколько месяцев назад. Небольшой рост отметили на мясную группу товаров и растительное масло. А стоимость на сезонные овощи и фрукты формируется в зависимости от времени года. Основная же масса продовольственных товаров находится в рамках ценовой политики государства.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:Мы сегодня обратили внимание на картофель. Хочу сразу сказать, что по сравнению с зимним периодом, с февралем, когда мы смотрели именно этот объект, то ценовой фактор фактически не прыгнул. Он идет вровень на картофель, по моркови тоже.Маргарита Ходиченко, председатель Гомельского городского объединения профсоюзов:Сегодня в городе достаточное количество овощей в так называемом стабилизационном фонде. И я стараюсь отслеживать на первое число каждого месяца: интересуюсь остатками, как мы выбираем стабилизационный фонд. Т. е. недостатка в овощной продукции и яблоках местных производителей в городе нет.Свежая сводка цен отправляется в МАРТ. Главная задача - не допустить необоснованного роста цен.
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