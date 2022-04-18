В Гомеле служит первый в Беларуси католический священник из Нигерии

Пробовал с ними душепастырство вести, но я заметил одно: что им нужен человек, который знает английский язык. Для духовного добра этих же студентов, которые приезжают со своих стран и не имеют духовного отца, который и ведет службы, и исповедует их. Я до этого слышал, что у африканских народов врожденная вера. И когда мы были с отцом Майклом - я это понял. Что он живет Богом. Для него Слово Божье - не то, чтобы услышал, он им живет.

Плоть же Духа - любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость. На таковых нет закона. Вот! Вот что Иисус пришел нам дать! Это уже гармония! Если мы живем по духу, то и по духу поступать должны. И вот все о том, что Иисус пришел делать. Избавить нас от всего, что вы здесь прочитали.

Бизнес был некрупным. Мелкий, средний бизнес. Ну, хватало. Но я думаю, что пришло время. Когда Бог хотел забрать меня. Бизнес начал шататься. Можно так сказать. А я думаю: а что происходит?! Обратился к знакомому. Он говорит: Давай. Я хочу, чтобы ты был католиком - давай, начинай ходить в храм. В молитвенные группы. Я начал ходить. И оттуда я научился молиться и так далее. Слава Богу!

Мечта - служить Богу. Служить народу Бога. Куда меня отправят, туда я и поеду. Я уже согласился на это - и все. А другой мечты уже нет.

17 апреля католики в кругу семей встречают одно из главных христианских событий. Полтора миллиона верующих по всей стране. Большинство, конечно, в западной части Беларуси. Но вопреки стереотипам, что те же Могилев и Гомель - города с преобладающим православием - и там исповедующие католицизм есть.И вот в Гомеле несет в массы христианские истины первый (для Беларуси) католический священник из Нигерии - отец Майкл! Колоритные службы с африканскими мотивами - для небольшого прихода на окраине областного центра. Наш корреспондент Лидия Заблоцкая узнала, как прожив полвека, отец Майкл бросил бизнес в Украине, сменил солнце Нигерии на белорусскую зиму и окончательно ушел на служение Богу?Такое вы могли лицезреть только лишь в американских фильмах. Где службы в, например, церкви протестантской - антипод привычным богослужениям. Но нет. Мы не в Соединенных Штатах, а на окраине Гомеля, где спрятана скромная католическая часовня. И здесь уже год не проездом, а с полноценной временной пропиской доносит на ломанном русском суть Слова Божьего Майкл Уйяммаду Окико. По-простому - отец Майкл.Прихожанка часовниИрина Кончиц считает, чтовприходят слушать его, потому что необычно трактует Евангелие и очень позитивно все представляет. Такого, как Майкл, по ее словам,нет больше нигде в Беларуси.Отца Майкла направили в Гомель с чемоданом прямо из солнечного Камеруна. Молодому приходу Успения Пресвятой Девы Марии требовался духовный наставник для англоязычных студентов из Африки и Азии, которых в Гомеле немало.На утренней Имше, свидетелями которой стала наша съемочная группа, студентов не было. Время учебное. Потому минутное душепастырство отец Майкл обеспечил и нашему корреспонденту Белтелерадиокомпании. То самое Слово Божье - о грехах человеческих и душевной гармонии - священник пояснил прямо по Библии.Каждый его посыл - как от пастыря со стажем. Но Майкл Окико в храмах не с детства. Он по образованию экономист, учился в Советском Союзе по госпрограмме. А позже, перемещаясь по маршруту Нигерия - Украина, в 2000-х торговал на рынках часами и джинсами.Бог буквально призвал Майкла, только когда тот перешагнул личный полувековой рубеж. В 50 он "созерцал, каялся и учился быть "наедине с Богом". И с головой ушел в монахи - при ордене паулинов."Это чудо Божье, - сказал священнослужитель. - Чудо бывает разным. Это Провидение, потому что, чтобы оставить то, чем я занимаюсь, и пойти за Богом - это только Бог может сделать. Иначе не назвать.Теперь - куда генерал ордена скажет поехать - там и едет. Нести службу. Отцу Майклу к нашим широтам и ментальности не привыкать. Все знакомо с университетской скамьи. А сегодня каждый поступок оценивает исключительно через Библию. Планирует начать в Гомеле "харизматические движения": создать общину для духовного и физического исцеления."Было трудно его понять, но сейчас уже привыкли и добра разумеем, - отмечаетприхожанкаЯнина Лукомская. - Он очень эмоциональный и убежденный. Прямо горит-горит весь, вы ж видели. Нам просто повезло, что он у нас такой есть".Живя в "служебной" квартире, через дорогу от часовни, отец Майкл не затворничает. Ежедневные службы параллельно со строительством нового костела.