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В Гомеле состоится около 20-ти мероприятий в рамках Форума регионов Беларуси и Украины

В ближайшие два дня состоится около 20-ти мероприятий: выставки, конференции и тематические секции. Сегодня одну из них посвятили образованию. Обсудили двустороннее сотрудничество между конкретными вузами, совместные научные проекты и обмен инновационными методиками. Наглядным подтверждением уже достигнутых успехов стала выставка совместных работ, написанных в дуэте представителями белорусской и украинской научной общественности.

Сейчас действует около 450-ти белорусско-украинских межвузовских договоров о сотрудничестве. Итогом сегодняшней встречи стало ратифицирование плана совместных мероприятий Беларуси и Украины в сфере образования и науки на период до 2022 года.

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