В Гомеле состоялся предкастинг X-Factor

Накануне в Гомеле завершился предварительный кастинг проекта X-Factor. Жюри, в составе которого телепродюсеры, ведущие, певица, актриса, оценивало кандидатов в областном общественно-культурном центре.

За два дня свои таланты продемонстрировали 250 кандидатов - и это пока рекорд среди всех прослушиваний. Впереди у команды проекта еще 7 городов. Следующий предкастинг состоится в Витебске. Желающих прозвучать в национальном эфире приглашают 4 и 5 апреля в Центр культуры.