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В Гомеле состоялся предкастинг X-Factor

Накануне в Гомеле завершился предварительный кастинг проекта X-Factor. Жюри, в составе которого телепродюсеры, ведущие, певица, актриса, оценивало кандидатов в областном общественно-культурном центре.

Жюри оценило 250 кандидатов

За два дня свои таланты продемонстрировали 250 кандидатов - и это пока рекорд среди всех прослушиваний. Впереди у команды проекта еще 7 городов. Следующий предкастинг состоится в Витебске. Желающих прозвучать в национальном эфире приглашают 4 и 5 апреля в Центр культуры.

Премьера X-Factor состоится в сентябре в эфире телеканала

"Беларусь 1"

. Запланировано 17 выпусков проекта. Победителя вокального талант-шоу зрители определят в канун Нового года.

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