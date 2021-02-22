В Гомеле состоялся предпраздничный митинг на Аллее Героев

Уже сегодня праздничные мероприятия стартовали и в Гомеле. Программу открыл торжественный митинг на Аллее Героев. Здесь размещены более 40 памятных стел. На них - имена солдат, судьба которых была связана с городом. В том числе имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Участники митинга возложили цветы и почтили память героев минутой молчания. В их честьпрозвучали и оружейныезалпы.

