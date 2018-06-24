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В Гомеле состоялся торжественный выпуск офицеров-спасателей
В Гомеле с размахом прошел торжественный выпуск офицеров-спасателей Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Праздничная локация развернулась на главной площади города. Декорациями стала выставка аварийно-спасательной техники. Здесь первые специальные звания и дипломы об окончании вуза получили 109 выпускников. После церемонии по традиции специалисты станцевали прощальный вальс.
"Конечно же, мы рады тому, что сегодня эти ребята дошли до этого рубежа и перелистнут очередную страницу в своей жизни, в жизни самостоятельной, жизни профессиональной. Ребят хочу поздравить с этим выпуском и пожелать им мужества, отваги, самоотверженности при выполнении служебных задач и служебного долга".
Молодые лейтенанты попрощались со знаменем учебного заведения, в последний раз прошли маршем в общем строю и после команды "Вольно" бросили в небо фуражки.
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