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В Гомеле спасатели продолжают разбирать завалы части обрушенного здания

Частичное обрушение фасада неэксплуатируемого административного здания с четвертого по первый этаж произошло накануне вечером в Гомеле. Пострадавших нет.

Продолжаются работы по разборке и уборке обрушившихся конструкций. Привлечено 26 единиц техники и 57 человек. На месте также работает оперативная группа Управления внутренних дел Гомельского облисполкома, Следственный комитет.

Причина инцидента устанавливается.

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