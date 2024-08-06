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В Гомеле троллейбус сбил несовершеннолетнего ребенка - девочка находится в реанимации
В Гомеле троллейбус совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, в результате чего девочка госпитализирована в реанимацию, сообщает БЕЛТА со ссылкой наУВД Гомельского облисполкома.
6 августа примерно в 16:40, по предварительной информации, 29-летний водитель, управляя троллейбусом по ул.Оськина, совершил наезд на 14-летнюю девочку-пешехода. В результате ДТП она получила телесные повреждения, с которыми госпитализирована в реанимационное отделение больницы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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