В Гомеле троллейбус сбил несовершеннолетнего ребенка - девочка находится в реанимации

В Гомеле троллейбус совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, в результате чего девочка госпитализирована в реанимацию, сообщает БЕЛТА со ссылкой наУВД Гомельского облисполкома.

6 августа примерно в 16:40, по предварительной информации, 29-летний водитель, управляя троллейбусом по ул.Оськина, совершил наезд на 14-летнюю девочку-пешехода. В результате ДТП она получила телесные повреждения, с которыми госпитализирована в реанимационное отделение больницы.