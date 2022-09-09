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В Гомеле у больницы скорой медпомощи появился новый корпус, оснащенный самым современным оборудованием
Развиваем и медицину. У Гомельской больницы скорой медпомощи появился новый корпус, оснащенный самым современным оборудованием - кислородная станция, КТ, МРТ, экстренная лаборатория и многое другое. На первых двух этажах - приемное отделение, операционная, диагностические кабинеты, реанимация и анестезиология. Коечный фонд значительно увеличился и теперь составляет более полутысячи единиц. Впервые открылось отделение краткосрочного пребывания пациентов. И это уникально для области. Здесь можно получить квалифицированную помощь без длительной госпитализации. Третий и четвертый этажи отведены под урологический профиль с самым мощным и современным оборудованием.
Очень рады, что корпус выполнен в современном стиле, есть все необходимые кабинеты. Плюс у нас открывается новое отделение лучевой диагностики, где стоят аппараты КТ и МРТ, УЗИ и ФГДС, женская смотровая.
Я имею честь сказать, что я здесь работаю с 1974 года врачом-хирургом. Тогда в больнице был один рентген, фонендоскоп, тонометр и термометр. На этом диагностическое оборудование заканчивалось. Сейчас абсолютно другие условия.
При этом на строительство ушло менее двух лет. Новый корпус стал подарком для гомельчан в преддверии Дня города.
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