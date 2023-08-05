В Гомеле участники Игр стран СНГ почтили память погибших в годы ВОВ

В Гомеле команды - участники соревнований по дзюдо II Игр стран СНГ на митинге-реквиеме 5 августа почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед стартом соревнований представители спортивных делегаций, руководство области и областного центра, ветераны спорта, почетные граждане, молодежь, жители и гости города собрались в святом для гомельчан месте - на Аллее Героев. Здесь увековечены имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, судьба которых была связана с Гомелем.

Как подчеркнул председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов, для Гомеля особая честь принимать самое масштабное спортивное событие 2023 года - II Игры стран СНГ. "Спорт - это действительно то, что нас объединяет. Он наполнен яркими неподдельными эмоциями, остротой накала чувств и искренними переживаниями", - сказал мэр.

"Скрепами стран - участниц Игр является наша общая история. И сегодня как символ единства и преемственности поколений мы вспоминаем тех, благодаря кому современное поколение получило возможность жить и творить под мирным небом, учиться и работать, укреплять экономический потенциал, развивать образование, здравоохранение, спорт, культуру и искусство. И как бы далеко не были от нас события Великой Отечественной войны, мы всегда будем помнить о героизме советских солдат, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, всех тех, кто сложил голову в боях с фашизмом", - акцентировал внимание Владимир Привалов.

Он отметил: духовный и нравственный потенциал поколения победителей для современных и будущих поколений является святыней и источником гордости и славы.

"Мы все вместе должны встать на защиту исторической правды, не позволить предать забвению миллионы жертв и подвиг всех, кто отдал жизни во имя спасения нашей общей истории. Сегодня наши страны развиваются. Строятся новые школы и открываются производства, возводятся дома и благоустраиваются города. А наша молодежь радует победами в учебе и спорте. Уверен, мы и дальше будем вместе создавать историю наших государств под мирным небом, наполняя ее знаковыми страницами", - подытожил председатель горисполкома.

Слова признательности воинам-освободителям высказал на митинге спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов. "Мы будем делать все, чтобы быть достойными наших дедов и прадедов", - заверил он.

К монументу возложили венки и цветы. Память павших почтили минутой молчания.

Как отметил представитель сборной по дзюдо пятикратный чемпион Таджикистана Фарахманд Устопиров, память о Великой Победе объединяет страны - участницы Игр. "В прошлом практически все государства, которые принимают участие в II Играх стран СНГ, были одной страной - СССР. В нашей стране тоже чтут память о погибших в той войне. Каждый год 9 Мая у нас проходят парады. А подвиг воинов-освободителей, Великая Победа вдохновляет и нас на новые и новые победы", - сказал спортсмен.

Он добавил, что настрой перед стартом у команды отличный. "Настроены на золото. Уже видели своих соперников - все подготовлены хорошо. Организация Игр на высшем уровне", - дал оценку Фарахманд Устопиров.

"Беларусь нам очень понравилась. Гостеприимная страна, хорошая природа. Все отлично", - добавил дзюдоист.