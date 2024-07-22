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В Гомеле в арендованном доме иностранец организовал подпольную нарколабораторию
Пятуюпо счету нарколабораториюв этом году ликвидировалибелорусские правоохранители. Оперативники установили и задержали 35-летнего иностранца. Он арендовал в Гомеле дом, где организовал подпольное производство мефедрона. Изъято оборудование, прекурсоры и 300 граммов психотропа. Для распространения товара фигурант привлек двоих белорусов. Один из них перевозил наркотики, второй оборудовал тайники по всей стране. Они также задержаны.
Возбуждено два уголовных дела за незаконный оборот наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов. За это предусмотрено лишение свободы до 20 лет. Хочу отметить, что в текущем году подразделениями по наркоконтролю ликвидированы четыре подпольные нарколаборатории. Две из них - на территории нашей республики, еще две - в России совместно с коллегами из этой страны. Причем изготовителями дурмана являлись наши граждане.
А в Минске задержан наркокурьер с оптовыми партиями метадона, марок ЛСД и гашиша. Спецоперацию провела столичная милиция при силовой поддержке подразделения "Алмаз". 27-летний гомельчанин на протяжении нескольких месяцев забирал весомые партии наркотиков и раскладывал в тайниках Минска, Гомеля и Могилева.
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