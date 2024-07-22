В Гомеле в арендованном доме иностранец организовал подпольную нарколабораторию

Возбуждено два уголовных дела за незаконный оборот наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов. За это предусмотрено лишение свободы до 20 лет. Хочу отметить, что в текущем году подразделениями по наркоконтролю ликвидированы четыре подпольные нарколаборатории. Две из них - на территории нашей республики, еще две - в России совместно с коллегами из этой страны. Причем изготовителями дурмана являлись наши граждане.

Андрей Кудрицкий, замначальника ГУНиПТЛ МВД Беларуси