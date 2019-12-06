Множество социальных проектов, помощь людям с ограниченными возможностями. В Гомеле в Международный день добровольцев чествовали волонтеров Белорусского общества Красного Креста. Во время торжественного концерта организация приняла в свое движение новых активистов. А самым преданным добровольцам вручили грамоты и благодарности.



В рядах волонтеров Гомельской областной организации Красного Креста более двух с половиной тысяч человек. Это люди разных профессий и возрастов, которые составляют почти 130 волонтерских групп.



