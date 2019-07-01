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В Гомеле в рамках акции "Беларусь помнит!" прошел митинг у братских могил на Лещинском кладбище
В Беларуси в преддверии Дня Независимости проходят масштабные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Накануне марафон памяти открыли пионеры из детского оздоровительного центра "Зубренок". Ребята поделились фронтовыми историями своих родственников и возложили цветы к мемориалу воинам-партизанам. А сегодня в Гомеле в рамках общереспубликанской акции "Беларусь помнит!" прошел митинг у братских могил на Лещинском кладбище. Здесь похоронены павшие в боях советские солдаты, а также более 800 мирных жителей, расстрелянных во время оккупации Гомеля с 1941 по 1943 год. Память о людях, погибших в этой страшной войне, почтили минутой молчания. К подножью памятника легли живые цветы. Эти памятные места находятся под опекой курсантов военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта. Молодые люди ухаживают за захоронениями, благоустраивают территорию.
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