В Гомеле вынесен приговор по делу о нападении на сотрудника СИЗО
В Гомеле вынесен приговор по делу о нападении на сотрудника СИЗО. Суд назначил несовершеннолетнему Никите Золотареву наказание в виде полутора лет лишения свободы, что в совокупности со сроком, к которому фигурант был приговорен ранее, составит 4 года 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. Подросток ранее уже был осужден по делу о массовых беспорядках и "коктейлях Молотова". Согласно материалам дела, находясь под стражей, молодой человек отказался выполнить требования работников следственного изолятора. Эти кадры сейчас на ваших экранах. Обвиняемый оказал сопротивление, одному из работников поставил подножку, хватал за волосы и шею, причинил травмы, а также угрожал работнице изолятора и ее родственникам физической расправой.
Не успел суд огласить приговор, как сразу так называемые независимые СМИ запричитали, мол, как можно несовершеннолетнему вынести такой суровый приговор, он же не преступник, а хороший мальчик. Показываем видео с камер наблюдения. На записях видно, как "пай-мальчик" устраивает беспорядок в камере, пытается устроить пожар, поджигая газеты, а простыни использует как гамак. Всего за время содержания под стражей заключенный получил 56 взысканий в виде выговоров за нарушения, в том числе за то, что разбил телевизор.