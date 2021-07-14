В Гомеле вынесен приговор по делу о нападении на сотрудника СИЗО. Суд назначил несовершеннолетнему Никите Золотареву наказание в виде полутора лет лишения свободы, что в совокупности со сроком, к которому фигурант был приговорен ранее, составит 4 года 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. Подросток ранее уже был осужден по делу о массовых беспорядках и "коктейлях Молотова". Согласно материалам дела, находясь под стражей, молодой человек отказался выполнить требования работников следственного изолятора. Эти кадры сейчас на ваших экранах. Обвиняемый оказал сопротивление, одному из работников поставил подножку, хватал за волосы и шею, причинил травмы, а также угрожал работнице изолятора и ее родственникам физической расправой.