В Гомеле задержали около 200 подростков при попытке провести незаконную акцию

В Гомеле пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержано 200 человек. По призывам, опубликованным в соцсетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра "Секрет" собрались сторонники так называемого ЧВК "Редан". Эта субкультура возникла в качестве подражания японской мультипликации Hunter х Hunter о преступной группировке "Геней Редан" и отмечается возможным участием ее сторонников в массовых драках в торговых центрах. Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых несовершеннолетние. Сотрудники милиции рекомендуют обращать внимание на увлечения детей, контролировать, с кем они общаются, в том числе в интернете. Органы правопорядка постоянно проводят мониторинг интернет-ресурсов деструктивной направленности. В отношении тех, кто следует незаконным призывам, к несанкционированным массовым акциям, будут применяться жесткие меры в соответствии с законодательством.