ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Гомеле задержали оптового наркоторговца

В Гомеле задержан оптовый наркосбытчик, изъято более килограмма психотропов. В руки правоохранителей попал 31-летний безработный житель областного центра.

При осмотре мобильного телефона мужчины были обнаружены фотографии тайников с так называемыми закладками. Крупные партии найдены в автомобиле и в гараже задержанного. По результатам экспертизы, изъятое - особо опасное наркотическое вещество.

"В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело за незаконный наркооборот в составе организованной группы. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - сообщил Андрей Насытко, начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все