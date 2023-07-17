В Гомеле задержали оптового наркоторговца

В Гомеле задержан оптовый наркосбытчик, изъято более килограмма психотропов. В руки правоохранителей попал 31-летний безработный житель областного центра.

При осмотре мобильного телефона мужчины были обнаружены фотографии тайников с так называемыми закладками. Крупные партии найдены в автомобиле и в гараже задержанного. По результатам экспертизы, изъятое - особо опасное наркотическое вещество.