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В Гомеле задержали оптового наркоторговца
В Гомеле задержан оптовый наркосбытчик, изъято более килограмма психотропов. В руки правоохранителей попал 31-летний безработный житель областного центра.
При осмотре мобильного телефона мужчины были обнаружены фотографии тайников с так называемыми закладками. Крупные партии найдены в автомобиле и в гараже задержанного. По результатам экспертизы, изъятое - особо опасное наркотическое вещество.
"В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело за незаконный наркооборот в составе организованной группы. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - сообщил Андрей Насытко, начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома.
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