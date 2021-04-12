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В Гомеле задержана администратор районного телеграм-чата

Это 21-летняя девушка. По информации милиции, она участвовала в митингах и подбивала выходить на улицы подписчиков. В соответствии с требованием Закона "О противодействии экстремизму", ей вынесено официальное предупреждение.

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