В Гомеле заложили аллею ко Дню народного единства

В Гомеле утро Дня народного единства началось с закладки аллеи. В одном из молодых микрорайонов жители города высадили несколько десятков туй. Каждый год в сквере Народного единства будут появляться новые растения и даже архитектурные формы. Начать решили с небольшого памятного знака.



Еще один подарок городу над Сожем - мурал "Мы - адно цэлае!". В самом центре Гомеля на стене здания изображена девушка с картой Беларуси в руках. На месте каждой области достопримечательность, визитная карточка региона.