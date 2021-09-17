ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Гомеле заложили аллею ко Дню народного единства

В Гомеле утро Дня народного единства началось с закладки аллеи. В одном из молодых микрорайонов жители города высадили несколько десятков туй. Каждый год в сквере Народного единства будут появляться новые растения и даже архитектурные формы. Начать решили с небольшого памятного знака.

Еще один подарок городу над Сожем - мурал "Мы - адно цэлае!". В самом центре Гомеля на стене здания изображена девушка с картой Беларуси в руках. На месте каждой области достопримечательность, визитная карточка региона.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все