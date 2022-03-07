Помощь братскому народу. Здоровье и безопасность мирных жителей Украины в условиях международного конфликта для Беларуси и России было и остается приоритетом. Накануне в гомельский аэропорт из России прибыл самолет с гуманитарной помощью для украинцев. В разгрузке помогали белорусские военнослужащие.



Автоколонна с продуктами отправится на территорию Украины в ближайшее время.