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В гомельский аэропорт из России прибыл самолет с гуманитарной помощью для украинцев
Помощь братскому народу. Здоровье и безопасность мирных жителей Украины в условиях международного конфликта для Беларуси и России было и остается приоритетом. Накануне в гомельский аэропорт из России прибыл самолет с гуманитарной помощью для украинцев. В разгрузке помогали белорусские военнослужащие.
Автоколонна с продуктами отправится на территорию Украины в ближайшее время.
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