Помощь братскому народу, здоровье и безопасность мирных жителей Украины - в условиях международного конфликта для Беларуси и России все это было и остается приоритетом. В гомельский аэропорт из России прибыл самолет с гуманитарной помощью для украинцев. В разгрузке помогали белорусские военнослужащие. Автоколонна с продуктами отправится на территорию Украины в ближайшее время.