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В гомельский аэропорт из России прибыл самолет с гуманитарной помощью для украинцев

Помощь братскому народу, здоровье и безопасность мирных жителей Украины - в условиях международного конфликта для Беларуси и России все это было и остается приоритетом. В гомельский аэропорт из России прибыл самолет с гуманитарной помощью для украинцев. В разгрузке помогали белорусские военнослужащие. Автоколонна с продуктами отправится на территорию Украины в ближайшее время.

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